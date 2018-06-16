Россельхознадзор разрешил поставки белорусского молока с трех предприятий

Россельхознадзор разрешил с 17 июня поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о «Мозырских молочных продуктах», «Туровском молочном комбинате», «Лидском молочно-консервный комбинате».

«Данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца, с момента открытия поставок, данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий», — сказано в сообщении.

Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра.

