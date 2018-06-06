Вступили в силу ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Ограничения Россельхознадзора на ввоз молока из Белоруссии вступили в силу сегодня, 6 июня. Они коснутся молочной продукции, поставляемой в таре более 2,5 литра. Продукция фасовкой меньшего объема под запрет не попадает.



Зампредседателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил «Реальному времени», что ограничения помогут местным сельхозпроизводителям.

«Но это никак не скажется на ценах на готовую продукцию», — добавил Хайруллин.

Ограничения введены относительно молока, сухого молока, обычных и концентрированных сливок, сгущенки, молочной наливной сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

Ранее сообщалось, что Татарстан направил более 1,8 млрд рублей на поддержку производителей молока.