Россия отменила ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л со всей территории Белоруссии и утвердил список предприятий, имеющих право на поставки. Об этом сообщается в документе ведомства.

В список предприятий, которым разрешены поставки молока в Россию, вошли Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, «Беллакт», Мозырские молочные продукты, Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат, передает «РИА Новости».

Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра. С 17 июня ведомство разрешило поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий. Все они вошли в новый список.