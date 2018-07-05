Глава Ростуризма: доля «Натали Турс» в выездном турпотоке в 2017 году составила менее процента

Выездной туристический поток «Натали Турс» в 2017 составил 22 тысячи человек, когда в целом по стране эта цифра составляет 30 млн человек. Об этом рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время пресс-конференции.

По его словам, часть «Натали Турс» в общем турпотоке составляет доли процента. Поэтому говорить о проблемах на российском рынке туристических услуг не приходится, передает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что, по данным Ростуризма, в настоящее время в стране действует 631 туроператор в сфере выездного туризма.

Вчера российский туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.

Сегодня компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры. На выплаты по несостоявшимся поездкам уже направлено 800 тыс. рублей.