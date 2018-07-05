«Натали Турс» выплатила 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры

Компания «Натали Турс» начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры. На прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам уже направлено 800 тыс. рублей.



«За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей», — передает «Интерфакс» со ссылкой на президента туроператора Владимира Воробьева.

Отмечается, что компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Кроме того, одним из вариантов возмещения является гарантийное обязательство отправить на отдых в 2019 или 2020 году.

«Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени», — пояснил Воробьев.

Напомним, российский туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.