Новости происшествий

21:02 МСК
Новости раздела
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара на башне «Ижмаша»

12:07, 04.07.2018
В МЧС назвали возможную причину пожара на башне «Ижмаша»
Фото: 18.mchs.gov.ru

В МЧС предполагают, что пожар в башне заводоуправления «Ижмаша» возник из-за неосторожного обращения с огнем. Дознаватели подчеркивают, что здание было заброшенным и доступ в него был свободный.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, к башне имелся свободный доступ», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по УР.

Спасатели отмечают, что спасли объект культурного значения и конструкции здания не повреждены, однако вчера при пожаре упал металлический шпиль башни.

На сайте мэрии Ижевска говорится, что башня является одним из символов города.

Происшествия Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем