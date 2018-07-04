В МЧС назвали возможную причину пожара на башне «Ижмаша»
В МЧС предполагают, что пожар в башне заводоуправления «Ижмаша» возник из-за неосторожного обращения с огнем. Дознаватели подчеркивают, что здание было заброшенным и доступ в него был свободный.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, к башне имелся свободный доступ», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по УР.
Спасатели отмечают, что спасли объект культурного значения и конструкции здания не повреждены, однако вчера при пожаре упал металлический шпиль башни.
На сайте мэрии Ижевска говорится, что башня является одним из символов города.Происшествия Удмуртия
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