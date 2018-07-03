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В Ижевске загорелась башня заводоуправления «Ижмаша»

14:18, 03.07.2018
В Ижевске загорелась башня заводоуправления «Ижмаша»
Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Башня заводоуправления «Ижмаша» загорелась в Ижевске. Пожарные выехали на тушение.

«В 12.56 мск выехали, предположительно, горит башня <...> «Ижмаша», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии Вероники Митрофановой.

Пожар был потушен. Пострадавших нет. Однако верхняя часть башни рухнула на землю.

По данным официального сайта Ижевска, главный корпус бывшего оружейного завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами, венчающая корпус, являются символами города. В настоящее время здание не эксплуатируется.

Происшествия Удмуртия
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