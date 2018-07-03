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Медведев освободил Козырева от должности замминистра цифрового развития

21:05, 03.07.2018
Медведев освободил Козырева от должности замминистра цифрового развития
Фото: minsvyaz.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Алексея Козырева от должности замминистра связи по его просьбе.

«Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Он с ноября 2012-го являлся сотрудником Минкомсвязи. Сначала возглавлял департамент развития электронного правительства, а 22 октября 2013 года был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Также сегодня Медведев подписал указ об отставке экс-министра экологии РТ, главы Росприроднадзора Артема Сидорова.

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