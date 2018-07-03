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Экс-министр экологии РТ Артем Сидоров ушел в отставку с поста главы Росприроднадзора

20:40, 03.07.2018 1
Экс-министр экологии РТ Артем Сидоров ушел в отставку с поста главы Росприроднадзора
Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отставке экс-министра экологии РТ, главы Росприроднадзора Артема Сидорова.

«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», — говорится в опубликованном на сайте правительства РФ документе.

Ранее стало известно, что заместитель министра природных ресурсов, глава Росприроднадзора Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Артем Георгиевич правильно решил уволиться, хорошо что его понял Премьер...
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