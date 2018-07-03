В Казани проверят соблюдение требований к процессу производства и продажи продукции «Халяль»

АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» объявило тендер на проведение контроля соблюдения требований к процессу производства и реализации продукции «Халяль».

На эти цели направят 198 тыс. рублей, говорится на сайте госзакупок.

Отмечается, что «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе РТ создали комиссию по проверке производителей, выпускающих продукцию «Халяль», после скандала со свининой с данной маркировкой. Подробности — в материале«Реального времени».

