ЧМ-2018: 3 июля — последний квартет разыграет путевки в четвертьфинал

3 июля на чемпионате мира по футболу-2018 в России состоятся заключительные матчи 1/8 финала. Англия, Швеция, Швейцария и Колумбия определят, кто поедет домой, а кто пройдет в 1/4 финала.

Санкт-Петербург, Стадион «Санкт-Петербург», 1/8 финала, 17.00 мск, Швеция — Швейцария Москва, стадион «Спартак», 1/8 финала, 21.00 мск, Колумбия — Англия.

Накануне Бразилия двумя похожими голами оставила за пределами чемпионата сборную Мексики — 2:0, и вышла в 1/4 финала, где встретится с бельгийцами.

Сборная Бельгии буквально вырвала победу у японцев за секунды до финального свистка. Проигрывая 0:2 в начале второго тайма, Бельгия сумела вырвать победу — 3:2.

