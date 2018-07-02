Бразилия обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Матч проходил в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу пентакампеонов. В составе бразильцев отличились Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88-я минута). Неймар также был признан лучшим игроком матча.

Соперником южноамериканцев по четвертьфиналу, который состоится 6 июля в Казани, станет победитель пары Бельгия — Япония.

Напомним, что в других матчах этой стадии плей-офф сыграют сборные Уругвая и Франции, а Россия встретится с командой Хорватии.