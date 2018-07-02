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Бельгия обыграла Японию со счетом 3:2

22:56, 02.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Бельгия обыграла Японию со счетом 3:2
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Бельгии обыграла Японию в матче чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2.

Авторами голов в японской сборной стали Генки Харагучи, Такаси Инуи. Среди победителей отличились Ян Вертонген, Маруан Феллайни и Насер Шадли.

Ранее сборная Бразилии переиграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Матч проходил в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу пентакампеонов.

Напомним, в других матчах этой стадии плей-офф сыграют сборные Уругвая и Франции, а Россия встретится с командой Хорватии.

Спорт Татарстан
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