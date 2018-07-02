Итоги дня: назначение Носова в Нижегородскую область, рассмотрение дел по роумингу, одобрение налогового маневра в нефтяной отрасли

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 2 июля.

Сегодня врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил своим заместителем экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова. На новом посту Носов будет курировать областные Минфин, Минэкономики Минземимущества и Минсвязи.

Федеральная антимонопольная служба продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря. Такое решение службы связано с необходимостью получения дополнительных доказательств «в целях полного и всестороннего рассмотрения» дел.

Комитет Госдумы РФ поддержал законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли и рекомендовал нижней палате парламента принять их в первом чтении. Один из них предусматривает снижение с 30% до 0% от цены нефти ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.

В Казани появится первый в городе экспериментальный экорайон. В Республиканском фонде поддержки рассказали, что он будет транслировать внегородской образ жизни в городской черте с максимальной интеграцией застройки в существующий природный ландшафт.

Между тем Минфин РФ может установить минимальную розничную цену на вино при согласии отрасли. Ранее уже сообщалось, что ведомство может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Однако позднее в Минфине заявили, что не намерены повышать или менять стоимость алкогольной продукции.