Минфин РФ не будет повышать минимальные цены на алкоголь в 2018 году

Минфин России не планирует повышать или как-либо менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них», — цитирует сообщение Минфина ТАСС.



Ранее «Известия» сообщили, что Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Эксперты считают, что это может повысить МРЦ на алкогольную продукцию.