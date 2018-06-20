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Минфин РФ не будет повышать минимальные цены на алкоголь в 2018 году

16:24, 20.06.2018
Минфин РФ не будет повышать минимальные цены на алкоголь в 2018 году
Фото: скриншот yandex.ru

Минфин России не планирует повышать или как-либо менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них», — цитирует сообщение Минфина ТАСС.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Эксперты считают, что это может повысить МРЦ на алкогольную продукцию.

БизнесРозничная торговля
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