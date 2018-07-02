Минфин РФ может установить минимальную розничную цену на вино при согласии отрасли

Минфин рассмотрит возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на вино при условии, что отрасль поддержит эту инициативу. Об этом рассказал замминистра финансов Илья Трунин.



«У нас был стандартный ответ, что если отрасль «за» и есть консенсус, то мы готовы это рассмотреть», — цитирует Трунина ТАСС.



Ранее «Известия» сообщили, что Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Эксперты считают, что это может повысить МРЦ на алкогольную продукцию.

Позднее в Минфине рассказали, что не планируют повышать или как-либо менять минимальную розничную цену на алкоголь в 2018 году.