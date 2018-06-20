Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков.



Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртных напитков, сообщают «Известия».

В правительстве считают существовавший ранее порядок определения минимумов недостаточно объективным. Отмечается, что для более точного расчета ведомство предложило производителям спиртного представить данные о размере производственных затрат на изготовление одного литра алкогольной продукции.

Ранее Минфин РФ предложил рассчитывать МРЦ на водку для продукции крепостью более 37%. Для нее предлагается установить такую же минимальную цену, как и для классической 40-градусной — 205 рублей.

