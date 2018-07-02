В Казани создадут экспериментальный экорайон

В Казани появится первый в городе экспериментальный экорайон. Об этом сообщается на сайте Республиканского фонда поддержки (РФП).

Экорайон создадут на участке площадью 759 га на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе. Он будет транслировать внегородской образ жизни в городской черте с максимальной интеграцией застройки в существующий природный ландшафт, пояснили в РФП.

Территорию, где планируется разместить экорайон, в прошлом году посещал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Тогда он поручил провести исследование участка и определить, как его можно использовать.

Концепция и мастер-план первого в Казани экорайона будут определены по итогам международного профессионального конкурса, который стартует 5 июля.



Ранее российский актер театра и кино Сергей Безруков предложил создать в Буинске татарское экопоселение в духе деревни начала XX века.