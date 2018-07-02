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В Госдуме РФ поддержали законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли

14:28, 02.07.2018
В Госдуме РФ поддержали законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли
Фото: minsvyaz.ru

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Такое решение было принято сегодня на заседании комитета.

«Законопроект связан с налогообложением нефтегазовой отрасли и предлагает завершить налоговый маневр, наиболее болезненную часть которого мы прошли уже с 2015 по 2017 год» — отметил замглавы Минфина Илья Трунин.

По его словам, размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет 1 трлн рублей в год, поддержка НПЗ составляет около 600 млрд рублей в год, передает ТАСС.

Напомним, что в конце июня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Один из них предусматривает снижение с 30% до 0% от цены нефти ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.

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