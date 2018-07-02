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ФАС продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу до 28 декабря

15:49, 02.07.2018
ФАС продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу до 28 декабря
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря. Об этом сказано в материалах ведомства.

При этом следующее заседание комиссии по рассмотрению этих дел назначено на 10 июля, сообщает ТАСС.

В ФАС также пояснили, что служба продлила срок рассмотрения дел по внутрисетевому роумингу, так как посчитала необходимым получить дополнительные доказательства «в целях их полного и всестороннего рассмотрения».

Ранее ФАС выдала мобильному оператору Tele2 предписание устранить национальный роуминг до 31 мая.

ТехнологииТелекоммуникации
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