Абдулавов снова отдан «Уфой» в аренду

ФК «Уфа» и волгоградский «Ротор» достигли договоренности о переходе нападающего Исламнура Абдулавова на правах аренды в команду из Волгограда, сообщает пресс-служба уфимской команды.



В прошлом сезоне в составе «Уфы» Абдулавов сыграл семь матчей в чемпионате России, одну игру в рамках молодежного первенства, и одну встречу на Кубок России. Весеннюю часть сезона Исламнур провел в команде ФНЛ «Томь» (Томск).

Уфимцами также отданы в аренду: полузащитник Андрей Батютин — в «Авангард» (Курск) и защитник Виктор Патрашко — в «Луч-Энергию» (Владивосток).

В настоящее время ФК «Уфа» проходит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии. В последнем контрольном матче уфимцы обыграли «Университатю» из Румынии — 3:2.