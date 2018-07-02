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Абдулавов снова отдан «Уфой» в аренду

08:22, 02.07.2018

ФК «Уфа» и волгоградский «Ротор» достигли договоренности о переходе нападающего Исламнура Абдулавова на правах аренды в команду из Волгограда, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В прошлом сезоне в составе «Уфы» Абдулавов сыграл семь матчей в чемпионате России, одну игру в рамках молодежного первенства, и одну встречу на Кубок России. Весеннюю часть сезона Исламнур провел в команде ФНЛ «Томь» (Томск).

Уфимцами также отданы в аренду: полузащитник Андрей Батютин — в «Авангард» (Курск) и защитник Виктор Патрашко — в «Луч-Энергию» (Владивосток).

В настоящее время ФК «Уфа» проходит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии. В последнем контрольном матче уфимцы обыграли «Университатю» из Румынии — 3:2.

СпортФутбол Башкортостан
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