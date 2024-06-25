Состав «Рубина» пополнил новый голкипер Евгений Ставер

Фото: Динар Фатыхов

Состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнил 26-летний вратарь Евгений Ставер, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер подписал контракт с командой сроком на три года и будет выступать под номером 38.

До этого Евгений отыграл в красноярском «Енисее» два сезона, за это время провел на поле 45 матчей. К тому же он играл за клубы «Байкал», «Сибирь», «Олимп-Долгопрудный» и «Новосибирск».

Ставер составит конкуренцию другому вратарю клуба — Артуру Нигматуллину. Он также пополнил состав казанцев в этом году. Напомним, что его контракт рассчитан сроком на два года.