Павел Дацюк объявил о завершении спортивной карьеры

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк заявил, что завершил выступления в профессиональном спорте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 45-летний спортсмен признался, что решение далось ему нелегко, но он не смог себя обмануть — огонь в глазах уже не горел. При этом, по словам Дацюка, у него еще оставались силы.



Павел Дацюк планирует провести прощальный матч. Накануне он был введен в Зал хоккейной славы НХЛ. За свою карьеру хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли НХЛ с «Детройтом» и обладателем Кубка Гагарина КХЛ со СКА.

Напомним, Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.