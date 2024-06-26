Александр Овечкин вошел в предварительный состав сборной НХЛ на матч звезд

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин будет представлять Национальную хоккейную лигу в матче звезд НХЛ и КХЛ, сообщается на сайте матча.

В составе сборной НХЛ также будут играть Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург») и действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский («Флорида»). Тренерами этой команды назначены Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

Сборную КХЛ представят Илья Ковальчук («Спартак»), Александр Радулов («Локомотив») и Никита Нестеров (ЦСКА). Тренировать команду будут Андрей Разин и Игорь Никитин.

Матч состоится 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене».

Напомним, Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.