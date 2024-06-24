Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на 2 года

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжит работу с командой еще 2 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. В данный момент он совмещает эту должность с работой в футбольном клубе «Ростов».

Под руководством Карпина сборная России провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед и четыре раза сыграла вничью. Самым ярким результатом стала победа над командой Кубы со счетом 8:0.