Рашид Рахимов: поведение Даку должно стать для него уроком

Фото: Динар Фатыхов

Поведение нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку во время чемпионата Европы по футболу в Германии должно стать уроком для игрока, считает главный тренер клуба Рашид Рахимов, передает ТАСС.



— Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока, — выразил негативное отношение к поведению футболиста Рахимов.

Тренер также добавил, что поговорил с Даку и объяснил ему, какие вещи правильные, а какие нет. По мнению Рахимова, футболист должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

— Не думаю, что это будет [что возникнут какие-либо проблемы в команде]. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает, — сказал Рахимов, добавив, что футболисту нужно думать о своих поступках.

Напомним, сборные Албании и Хорватии 19 июня сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата Европы. После матча игрок произнес оскорбительный лозунг, который был направлен против македонцев и сербов.