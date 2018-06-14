«Уфимец» Андрей Батютин отдан в аренду в Курск

Полузащитник ФК «Уфа» Андрей Батютин на правах аренды перешел в стан финалиста Кубка России 2017/2018, курский «Авангард», сообщает пресс-служба «горожан».

В минувшем сезоне Андрей также выступал на правах аренды в составе питерского «Динамо», провел 20 матчей и забил два гола.

Помимо Батютина в аренде играли уфимцы Владимир Зубарев — в подмосковных «Химках», Игорь Безденежных — в нижегородском «Олимпийце» и Исламнур Абдулавов — в томской «Томи».

Накануне клуб из Башкортостана объявил о назначении нового главного тренера — Сергея Томарова, сменившего на этом посту Сергея Семака.