«Луч-Энергия» получила в аренду от «Уфы» Виктора Патрашко

Футбольный клуб «Уфа» и «Луч-Энергия» достигли договоренности о переходе 19-летнего защитника Виктора Патрашко на правах аренды в команду из Владивостока, сообщает пресс-служба клуба из Башкирии.

В прошлом сезоне в составе «Уфы-молодежной» Патрашко сыграл 18 матчей в рамках молодежного первенства чемпионата России.

Перед первым учебно-тренировочным сбором в основную команду «Уфы» вернулись из аренды Игорь Безденежных, Владимир Зубарев, Исламнур Абдулавов и Александр Пуцко.

В настоящее время «Уфа» находится на втором УТС в Австрии, где накануне обыграла в контрольном поединке румынский клуб «Университатя» — 3:2.