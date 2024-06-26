Экс-игрок УНИКСа Андрей Воронцевич перешел в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард Андрей Воронцевич стал игроком петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Контракт с 36-летним спортсменом заключен на 2 года по схеме 1+1, до конца сезона 2025/26, сообщается на сайте клуба.

Андрей Воронцевич — трехкратный победитель Евролиги в составе московского ЦСКА, за который выступал с 2006 по 2020 год. В прошлом сезоне он играл в казанском УНИКСе на правах аренды.

Напомним, сегодня стало известно, что Воронцевич покидает УНИКС на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в 17 матчах. За 19,2 минуты, проведенные на площадке, в среднем он набирал 5 очков, а также оформлял 2,9 подбора и 1,4 результативной передачи.