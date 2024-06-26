Прыгуны СК «Синтез» получили передышку
Спортсмены СК «Синтез» Никита Шлейхер, Мария Полякова и Александр Белевцев получили краткосрочный отдых по ходу соревновательного сезона.
— Наши лидеры набрали по ходу сезона отличную форму, — рассказывает генеральный директор СК «Синтез» Максим Осмоловский. — Они показали высокие результаты на чемпионате России (восемь наград в общей сложности) и на Играх стран БРИКС в Казани (две золотые медали и одно серебро выиграл Никита Шлейхер). За это они и получили дополнительное время для восстановления своих физических кондиций. В ближайшем графике татарстанцев участие в тренировочном мероприятии сборной России по прыжкам в воду, которое пройдет в Подмосковье в конце июля. Однако вполне возможно, что в нем примут участие не все наши спортсмены.
Реклама. ООО «Спортивный клуб «Синтез»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.