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«Уфа» обыграла румынскую «Университатю» со счетом 3:2

21:01, 30.06.2018
«Уфа» обыграла румынскую «Университатю» со счетом 3:2
Фото: vk.com/ufafc

Башкирская «Уфа» обыграла румынскую «Университатю». Второй матч на сборах в Австрии закончился со счетом 3:2.

За «Уфу» забили Иван Пауревич, Вячеслав Кротов и Сильвестр Игбун. Соперники ответили голами Александру Митрицы и Йована Марковичаа.

В предыдущем матче уфимцы уступили болгарскому «ЦСКА София» со счетом 1:2.Следующие игры в рамках сборов в Австрии «Уфа» проведет против австрийского «Ред Булл Зальцбург» (4 июля) и «Баварии-2» из Германии (5 июля).

СпортФутбол Башкортостан
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