«Уфа» обыграла румынскую «Университатю» со счетом 3:2

Башкирская «Уфа» обыграла румынскую «Университатю». Второй матч на сборах в Австрии закончился со счетом 3:2.

За «Уфу» забили Иван Пауревич, Вячеслав Кротов и Сильвестр Игбун. Соперники ответили голами Александру Митрицы и Йована Марковичаа.

В предыдущем матче уфимцы уступили болгарскому «ЦСКА София» со счетом 1:2.Следующие игры в рамках сборов в Австрии «Уфа» проведет против австрийского «Ред Булл Зальцбург» (4 июля) и «Баварии-2» из Германии (5 июля).