УНИКС подписал контракт с российским тяжелым форвардом Андреем Лопатиным

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с российским тяжелым форвардом Андреем Лопатиным, сообщает пресс-служба клуба. Трудовой договор рассчитан на один сезон с возможностью продления на следующий.

Лопатин начинал свою карьеру в системе московской МБА в сезоне 2013/2014, а летом 2014 года перешел в ЦСКА. В составе этого клуба он выступал за молодежные и основную команды, стал чемпионом Евролиги (2019), двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2019, 2021), серебряным призером страны и лиги (2022) и трехкратным чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2016, 2017, 2018).

Напомним, Джален Рейнольдс продлил контракт с баскетбольным клубом УНИКС. Новый контракт между игроком и командой будет действовать по схеме «1+1».