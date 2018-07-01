МЧС РТ предупредило о грозе с градом и сильном ветре 2 июля

МЧС РТ предупредило об ухудшении погодных условий.

По данным Гидрометцентра РТ, во второй половине дня и вечером 2 июля 2018 года местами на западе Республики Татарстан могут пройти грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с, возможен град.

Напомним, сегодня 1 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С.