МЧС РТ предупредило о грозе с градом и сильном ветре 2 июля
МЧС РТ предупредило об ухудшении погодных условий.
По данным Гидрометцентра РТ, во второй половине дня и вечером 2 июля 2018 года местами на западе Республики Татарстан могут пройти грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с, возможен град.
Напомним, сегодня 1 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С.Общество Татарстан
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