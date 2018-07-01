Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +34

В воскресение, 1 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный умеренный.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +29°С до +32°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +30°С до +32°С.