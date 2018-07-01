Английский фанат пристыдил СМИ своей страны за пропаганду против россиян

Болельщик из Великобритании пристыдил английские СМИ за недостоверную информацию о России.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — написал Мэтт Мэйбери в «Твиттере».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации ряда зарубежных стран к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В одних брошюрах, отметила представитель МИД, предупреждают об опасности красивых русских женщин, в других — о частом похищении людей и невозможности побороть россиян в «литрболе».