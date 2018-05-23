Захарова назвала зарубежные рекомендации перед ЧМ-2018 «феерическими»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации ряда зарубежных стран к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

«Мы, как помягче высказаться, наслаждаемся этими брошюрами, рекомендациями, предупреждениями, которые выходят то в одной, то в другой стране… Это феерические рекомендации», — цитирует Захарову «РИА Новости».

В одних брошюрах, отметила представитель МИДа, предупреждают об опасности красивых русских женщин, в других — о частом похищении людей и невозможности побороть россиян в «литрболе».



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».