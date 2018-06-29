Туроператор «Натали турс» с 30 июня откажется от всех чартерных рейсов

Туроператор «Натали турс» с 30 июня откажется от чартерных рейсов. Это связано с их низкими финансовыми показателями.

«Туроператор «Панорама Тур» (юрлицо «Натали Турс») сообщил о корректировке чартерной программы. С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что программы на базе регулярной перевозки будут выполняться в обычном режиме.



Ранее туроператор из Санкт-Петербурга «Матрешка-Тур» заявил о прекращении своей деятельности из-за долгов.