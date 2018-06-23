Туроператор «Мартешка-Тур» прекратил работу из-за долгов

Туроператор из Санкт-Петербурга «Матрешка-Тур» заявил о прекращении своей деятельности из-за долгов.

«Нам искренне жаль, что мы не смогли оправдать Ваше доверие и продолжать радовать Вас своими туристическими программами», — говорится в обращении на сайте компании. Там сообщается, что оператор «не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии».

Ранее группа компаний Polar Tour сообщила о приостановке своей деятельности. Отмечается, что компания не сможет в дальнейшем «исполнить свои обязательства по субагентским договорам».