Канада введет ответные пошлины на американские товары в размере $16,6 млрд

С 1 июля Канада введет ответные пошлины на ряд американских товаров в размере $16,6 млрд.



«Сегодня правительство Канады объявило, что в качестве прямого, соразмерного и пропорционального ответа на пошлины США на канадскую сталь и алюминий взаимные подоходные налоги на импорт стали, алюминия и других продуктов в размере $16,6 млрд вступят в силу с 1 июля 2018 года», — говорится в пресс-релизе канадского МИД.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в ответ на это Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары. Также об ответных мерах на пошлины США сообщили в ЕС и Турции.