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Турция ввела ответные пошлины на товары из США в размере $300 млн

15:59, 21.06.2018 2
Турция ввела ответные пошлины на товары из США в размере $300 млн
Фото: pixabay.com

Турция ввела дополнительные таможенные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США. Об этом сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

«Наш экспорт стали составляет $1 млрд 180 млн, а импорт из США составляет $1,3 млрд. Мы пытались решить этот вопрос с помощью переговоров. Они вводят для нас дополнительную таможенную пошлину в размере до $260 млн. Мы также ввели таможенный налог в размере $300 млн», — цитирует его РБК.

Пошлины начнут действовать 21 июня, они охватят 22 вида товаров.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в ответ на это Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары. Также об ответных мерах на пошлины США накануне сообщили в ЕС.

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