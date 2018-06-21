Турция ввела ответные пошлины на товары из США в размере $300 млн

Турция ввела дополнительные таможенные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США. Об этом сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

«Наш экспорт стали составляет $1 млрд 180 млн, а импорт из США составляет $1,3 млрд. Мы пытались решить этот вопрос с помощью переговоров. Они вводят для нас дополнительную таможенную пошлину в размере до $260 млн. Мы также ввели таможенный налог в размере $300 млн», — цитирует его РБК.

Пошлины начнут действовать 21 июня, они охватят 22 вида товаров.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в ответ на это Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары. Также об ответных мерах на пошлины США накануне сообщили в ЕС.