Экономисты предупредили Трампа о риске новой Великой депрессии

Экономисты в США обратились с открытым письмом к президенту Дональду Трампу и Конгрессу. Они утверждают, что протекционистская торговая политика Вашингтона является угрозой экономическому росту страны и негативно отразится на американцах.



Документ подписали 1157 экономистов, среди которых бывшие советники президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, а также 15 лауреатов Нобелевской премии, сообщает «Коммерсант».

«Сегодня американцы сталкиваются с множеством новых протекционистских действий, включая угрозы выхода из торговых соглашений, призывы к изменению тарифов в ответ на торговые дисбалансы и введение новых пошлин даже на сталь и алюминий, используемых производителями США», — напоминают специалисты.

Они уверены, что подобные действия «провоцируют другие страны на ответные меры», а «тарифные войны не способствуют миру во всем мире».

Напомним, США ввели сборы в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины вступили в силу 23 марта.