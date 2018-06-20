ЕС утвердил ответные меры на пошлины США на сумму 2,8 млрд евро

Еврокомиссия в ответ на пошлины США на сталь и алюминий вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

Как сообщает «РИА Новости», ограничения коснутся импорта стальной и алюминиевой продукции, а также сельхозтоваров на сумму 2,8 млрд евро.

При этом ЕС готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в ответ на это Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары. Мера коснется только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели.