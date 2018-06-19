Россия вводит ответные пошлины на товары из США — Орешкин

Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Мера коснется продукции, которая имеет аналоги на российском рынке, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — приводит RNS слова министра.



Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины вступили в силу 23 марта. Позже в России обсудили ответные меры.