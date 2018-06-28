ЧМ-2018: 28 июня — последний день группового этапа

28 июня на чемпионате мира по футболу в России определятся последние участники серии плей-офф. Две последние группы делегируют в 1/8 финала четыре команды.

Волгоград, группа «H», 17.00 мск, Япония — Польша, трансляция — Первый канал

Самара, группа «H», 17.00 мск, Сенегал — Колумбия, трансляция — «Матч ТВ»

Саранск, группа «G», 21.00 мск, Панама — Тунис, трансляция — «Матч ТВ»

Калининград, группа «G», 21.00 мск, Англия – Бельгия, трансляция – Первый канал»

Накануне выбыли из турнира главные фавориты — действующие чемпионы мира немцы. Во второй раз им спастись не удалось, а проиграли они скромной, но настырной команде Южной Кореи — 0:2.

Из этой группы в 1/8 финала прошли шведы, разгромившие Мексику — 3:0 и сами мексиканцы, два тура лидирующие в квартете.

Бразилия отнеслась внимательно к своему заключительному поединку и победила 2:0 Сербию. Со второго места в группе в плей-офф вышла Швейцария, сыгравшая вничью 2:2 с Коста-Рикой.





