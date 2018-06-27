Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью со счетом 2:2 в матче ЧМ-2018

Команды Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью. Матч последнего тура группового этапа ЧМ-2018, который прошел в Нижнем Новгороде, закончился со счетом 2:2.

У швейцарцев забили Блерим Джемайли (31) и Йосип Дрмич (88). В составе Коста-Рики отличились Кендалл Уотсон (56) и Брайан Руис (93).

Таким образом Швейцария вышла из группы со 2-го места и сыграет в плей-офф мундиаля со Швецией. Матч примет арена в Санкт-Петербурге 3 июля. Коста-Рика заняла последнее место в группе и покидает турнир.