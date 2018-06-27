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Сборная Швеции разгромила команду Мексики на ЧМ-2018

18:58, 27.06.2018

Сборная Швеции обыграла команду Мексики. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 3:0.

В составе шведов забили Людвиг Аугустинссон (50), Андреас Гранквист (62, с пенальти). Еще один мяч в собственные ворота забросил мексиканский игрок Эдсон Альварес (74).

Таким образом, обе команды набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

СпортФутбол
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