Сборная Швеции разгромила команду Мексики на ЧМ-2018

Сборная Швеции обыграла команду Мексики. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 3:0.

В составе шведов забили Людвиг Аугустинссон (50), Андреас Гранквист (62, с пенальти). Еще один мяч в собственные ворота забросил мексиканский игрок Эдсон Альварес (74).

Таким образом, обе команды набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.