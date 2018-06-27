Германия проиграла Южной Корее и впервые с 1950 года не вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Действующий чемпион мира — сборная Германии уступила команде Южной Кореи и не смогла выйти в 1/8 финала.

Матч группы F состоялся сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. В составе победителей отличились Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин. Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, сборная Германии осталась с тремя набранными очками и не смогла пройти в следующую стадию турнира, как и сборная Южной Кореи. В плей-офф из группы F вышли команды Швеции и Мексики. Матч между ними закончился со счетом 3:0 в пользу шведов.

Стоит также отметить, что третий раз подряд действующий чемпион мира не преодолевает групповую стадию следующего ЧМ. Ранее это не смогли сделать Испания в 2014-м и Италия в 2010-м.