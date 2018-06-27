Поезд с корейскими и немецкими болельщиками прибыл в Казань

В Казань прибыл поезд с болельщиками корейской и немецкой сборных. На специальном бесплатном поезде прибыли около 600 человек. Больше всего среди иностранцев было немцев, корейцы явно уступали европейцам по количеству.

«Я не пропускаю финальные стадии ЧМ с 1994 года, но нигде не встречал такого массового радушия. Правы те люди, что заранее говорили о том, как Россия здорово проведет свой ЧМ. Лично я не вижу ни одного повода для критики, все практически идеально организовано. Стадионы великолепны, сам футбол радует. Впервые в жизни проехал на двухэтажном поезде. И тут впечатления самые положительные — чисто, уютно, вкусная пища в вагоне-ресторане, никаких происшествий. Что до сегодняшнего матча, то я уверен, что Германия непременно победит Южную Корею и выйдет в 1/8 финала ЧМ как раз в Казани», — цитирует слова болельщика «Татар-информ».



Накануне в Казань прилетели сборная Германии и команда Южной Кореи.