В Казань прибыла сборная Южной Кореи

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

Сегодня в Казань прилетела южнокорейская сборная. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи базируются в Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга. Игроки тренируются на стадионе «Спартак». Игра между сборными Южной Кореи и Германии состоится 27 июня в 17.00 на стадионе «Казань Арена».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.