В Казань приехала сборная Германии

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

Сегодня в Казань прилетела сборная Германии. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Футболисты и тренерский штаб сборной Германии во время мундиаля базируются в Ватутинках (Москва). Игра между сборными Южной Кореи и Германии состоится 27 июня, в 17.00, на стадионе «Казань Арена».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.